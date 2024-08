André e George perdem de alemães e terminam em nono lugar no vôlei de praia

André e George foram derrotados pelos alemães Ehlers/Wickler por 2 sets a 0 (21/16 e 21/17) neste domingo nas oitavas de final do vôlei de praia dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. A dupla brasileira se despede da competição em nono lugar. Em nenhum momento do jogo que durou 40 minutos, os brasileiros, vice-líderes do ranking mundial, estiveram à frente no placar.

George avaliou que a dupla não conseguiu a consistência que apresenta no Circuito Mundial. "É um pouco frustrante sair tão cedo. Não conseguimos ser o George e o André que sempre somos", afirmou. "Lutamos e brigamos muito, mas infelizmente não saiu como a gente queria."

Para André, eles não conseguiram "soltar o jogo" desde a primeira fase, quando terminaram na terceira posição no Grupo D, com somente uma vitória em três jogos. A campanha colocou os brasileiros diante da dupla da Alemanha, terceira colocada no ranking mundial e que apresentou o segundo melhor desempenho na primeira fase em Paris.

"O time da Alemanha é muito forte e consistente, saca bem. Sabíamos que era um jogo difícil", afirmou André. "Tentamos mudar algumas coisas, arriscar mais no saque, dar uma bola de segunda, mas infelizmente não funcionou."

Ehlers/Wickler perderam apenas um set em quatro partidas disputadas em Paris e enfrentam nas quartas de final a dupla vencedora do confronto entre os checos Perusic/Schweiner e os holandeses Boermans/de Groot.