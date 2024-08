Marta está fora da semifinal

O Comitê Disciplinar da Fifa puniu Marta com dois jogos de suspensão por causa da expulsão na derrota para a Espanha por 2 a 0, válida pela última rodada da fase de grupos da Olimpíada de Paris. Ela, que ficou de fora do triunfo sobre a França por 1 a 0, também desfalcará o Brasil no novo embate contra a seleção espanhola. A CBF já acionou seu departamento jurídico para tentar recorrer.

Em contato com o GE, a Fifa respondeu que a punição imposta a Marta por decisão disciplinar se deu por conta de uma falta grave e, por isso, ela foi punida com suspensão de dois jogos. De acordo com a entidade, essa sanção é a punição mínima do código disciplinar - poderia ter chegado a 3 jogos.

O Brasil enfrentará a Espanha amanhã, às 16h (de Brasília), no Stade Vélodrome, em Marselha. A partida é válida pela semifinal dos Jogos Olímpicos de 2024.

Caso a Seleção vença, avança à grande decisão. Se perder, disputará o bronze. Dessa forma, é certo que Marta poderá fazer ao menos mais uma partida pelo Brasil em Olimpíadas.