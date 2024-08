São Bernardo e Ferroviária vencem e antecipam suas vagas na 2ª fase da Série C

Dois clubes paulistas anteciparam as suas vagas na segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C, neste domingo, quando venceram pela 16ª rodada. São Bernardo e Ferroviária agora se juntam a Athletic-MG e Botafogo-PB que tinham confirmada a classificação para os dois quadrangulares.

Nas próximas três rodadas serão definidos os oito times que vão ser divididos em dois grupos de quatro na segunda fase. Daí eles vão jogar entre sei em dois turnos - seis rodadas - e os dois melhores vão garantir o acesso para a Série B, em 2025.

Fora de casa, a Ferroviária superou por 1 a 0 o Ypiranga-RS. Única equipe invicta em toda a divisão, o time de Araraquara se garantiu como o terceiro classificado à segunda fase, depois de vencer um rival direto do G-8.

No Colosso da Lagoa, Vitor Barreto marcou o único gol da partida. A Ferroviária alcançou 32 pontos, com oito vitórias e oito empates, passando a ocupar a quarta colocação. O Ypiranga é o sétimo, com 15 jogos disputados, e soma 24 pontos.

No estádio Primeiro de Maio, o São Bernardo também decretou sua classificação, ao vencer o Caxias, por 2 a 0. Davi Gabriel marcou na primeira etapa, enquanto Kayke fechou a conta na metade final.

O São Bernardo foi aos mesmos 32 pontos e aparece em terceiro lugar, na frente do rival paulista no número de vitórias - nove contra oito. O Caxias é o 15º colocado, com 15 pontos, e ainda torce por uma combinação de resultados para não terminar a rodada dentro da zona de rebaixamento.

No Estádio do Café, o Londrina desperdiçou a chance de somar três pontos, ao empatar sem gols com o Floresta-CE. O time paranaense segue no G-8, com 25 pontos, em sexto lugar. O Floresta, com 18 pontos, em 12º, está perto de evitar o rebaixamento.

Em Maceió (AL), no estádio Rei Pelé, CSA e Náutico empataram por 2 a 2 e continuam longe do G-8. O CSA, com 16 pontos, em 15º, teme a degola, enquanto o Náutico, com 19, em 11º, está cada vez mais distante da segunda fase.

A rodada vai ser fechada na segunda-feira à noite com dois jogos. O Ferroviário-CE, com 13, em 19º, recebe o Sampaio Corrêa-MA, com 14, em 18º, num confronto entre clubes ameaçados. O Remo, com 19, em 10º, pode entrar na briga pelo G-8 desde que vença a Aparecidense, que luta para sair da Z-4, com 15 pontos em 17º.

Confira os jogos da 16ª rodada:

DOMINGO

Londrina 0 x 0 Floresta-CE

Ypiranga 0 x 1 Ferroviária

São Bernardo 2 x 0 Caxias

CSA 2 x 2 Náutico

SEGUNDA-FEIRA

19h

Ferroviário-CE x Sampaio Corrêa

20h

Remo x Aparecidense-GO