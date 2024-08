Cruzeiro e Fortaleza fazem duelo na parte alta da tabela, valendo lugar no G-4 do Brasileiro

O encerramento da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro promete ser quente. Na parte superior da tabela, Cruzeiro e Fortaleza fazem duelo mais que direto pelo G-4, nesta segunda-feira, às 21h, no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES), no Espírito Santo.

O Cruzeiro vem de duas vitórias seguidas, sendo a última um grande resultado, vencendo o líder Botafogo, fora de casa, por 3 a 0. Aparece logo abaixo, em quinto, com 35 pontos.

Embalado e vindo de seis jogos de invencibilidade, o Fortaleza aparece em quarto lugar, com 36 pontos. Na última rodada venceu por 1 a 0, em outro duelo direto, o São Paulo.

A partida será disputada fora de Belo Horizonte (MG), uma vez que, ainda na gestão de Ronaldo Fenômeno frente à SAF cruzeirense, ela teve o mando de campo vendido para um grupo de comunicação.

O técnico Fernando Seabra terá a volta do seu zagueiro titular, Zé Ivaldo, que cumpriu a suspensão automática. Ele foi substituído por Lucas Villalba, que, apesar da boa atuação, volta ao banco de reservas.

O treinador não terá nenhum desfalque disciplinar e deve manter a mesma estrutura dos últimos jogos. A única preocupação é com os pendurados. Ao total são oito, sendo quatro titulares absolutos, que podem ficar de fora do clássico contra o Atlético-MG, na próxima rodada.

O lateral William comentou sobre a sequência pesada que o Cruzeiro terá no mês de agosto: "Nós sabemos do mês que vai ser, um mês muito difícil de praticamente só finais contra equipes qualificadas. O grupo vê isso como uma oportunidade de mostrar a força do nosso elenco. É continuar assim, o grupo está fortalecido tecnicamente e mentalmente, quem entrar em campo fará o melhor para o Cruzeiro", disse o lateral.

Do outro lado, Juan Pablo Vojvoda terá desfalques importantes no Fortaleza. O atacante Lucero não viajou e gerou duvida, porque ele não está suspenso. Já o volante Hércules cumprirá suspensão, após ser expulso diante do São Paulo. Renato Kayzer aparece como favorito para formar o ataque, enquanto Pedro Augusto deve ser acionado para compor o meio de campo. Tinga, Pochettino, Machuca e Calebe, estão entregues ao departamento médico.

Vojvoda confia no elenco para seguir no G-4: "Temos condições de continuar essa briga por um lugar onde estamos agora. Gosto de estar nesse lugar e temos elenco para lutar para estar nessa posição. Sabemos que é um futebol competitivo e o próximo jogo é contra o Cruzeiro, que está um ponto abaixo, mas é jogo a jogo", disse o treinador, que completará 250 jogos no comando do time nordestino.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X FORTALEZA

CRUZEIRO - Cássio; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Matheus Henrique, Barreal e Matheus Pereira; Lautaro Díaz e Kaio Jorge. Técnico: Fernando Seabra.

FORTALEZA - João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Cardona e Bruno Pacheco; Rossetto, Lucas Sasha e Pedro Augusto; Pikachu, Breno Lopes e Renato Kayzer. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

ÁRBITRO - Alex Stefano (RJ).

HORÁRIO - 21h.

LOCAL - Estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES).