Mirassol encara Chapecoense e tenta manter embalo para seguir na cola do G-4 da Série B

Duas partidas irão movimentar as disputas da 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro na noite desta segunda-feira. Focado em manter o embalo de três jogos sem derrota, o Mirassol visita a Chapecoense, na Arena Condá, às 18h30, de olho em mais um resultado positivo para continuar na briga pelo G-4 - zona de acesso.

O Mirassol soma 29 pontos e está no pelotão de cima da tabela. Na rodada passada venceu o Operário-PR por 1 a 0. Já a Chapecoense vive um momento totalmente diferente. Sem vencer há quatro jogos, o time catarinense está perto da zona de rebaixamento com 19 pontos e precisa da reabilitação para se afastar.

Mais tarde, Vila Nova e Paysandu jogam no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO), às 21h. Apesar de vir de três jogos de jejum de vitórias, os donos da casa ainda estão na parte de cima da tabela com 29 e querem encostar novamente no G-4. Já o adversário vem de duas derrotas seguidas e tem 23 pontos, na parte debaixo da classificação.

A rodada será encerrada com mais uma partida na terça-feira. O Guarani, fora de casa, buscará diante do Ceará a segunda vitória seguida na competição no duelo que irá marcar a estreia do técnico Allan Aal. O confronto será às 21h, na Arena Castelão.

Confira os jogos da 19ª rodada da Série B:

SEGUNDA-FEIRA

18h30

Chapecoense x Mirassol

21h

Vila Nova x Paysandu

TERÇA-FEIRA

21h

Ceará x Guarani