Equipe feminina do Brasil de tênis de mesa perde da Coreia do Sul e está eliminada

A equipe feminina do Brasil de tênis de mesa perdeu da Coreia do Sul, por 3 a 1, em duelo válido pelas oitavas de final, nesta segunda-feira, e está eliminada dos Jogos de Paris-2024. As coreanas vão enfrentar nas quartas a Tailândia, que bateu a França por 3 a 2.

No primeiro dos cinco duelos programados, a dupla formada por Bruna Alexandre e Giulia Takahashi perdeu para Shin Yubin e Jeon Jihee por 3 sets 0, com parciais de 11/6, 11/5 e 11/8.

O triunfo brasileiro veio com Bruna Takahashi, que marcou 3 sets a 2 sobre Eunhye Lee, com parciais de 11/8, 9/11, 9/11, 11/8 e 11/4.

Na terceira partida, Jihee Jeon venceu Giulia Takahashi por 11/7, 11/4 e 11/2. A vitória coreana veio no quarto jogo, quando Eunhye Lee bateu Bruna Alexandre por 3 a 0 (11/8, 11/5 e 11/6). Não foi necessário o quinto confronto.

O destaque da partida ficou para Bruna Alexandre, que se tornou a primeira atleta brasileira paralímpica a disputar os Jogos Olímpicos. A atleta, que não tem um braço, soma quatro medalhas paralimpíadas, com dois bronzes no Rio-2016 e uma prata e um bronze em Tóquio, disputado em 2021. Ela vai competir também nos Jogos paralímpicos de Paris.