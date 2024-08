Ponte Preta pode ter força máxima contra o Coritiba para tentar embalar na Série B

A Ponte Preta continua com 100% de aproveitamento no estádio Moisés Lucarelli nas mãos do técnico Nelsinho Baptista, mas agora quer conseguir manter a boa fase também fora de casa para se aproximar da briga pelo G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro. No próximo domingo, visita o Coritiba, no estádio Couto Pereira, às 16h, no dia em que o clube comemora 124 anos de história.

Para o duelo, o técnico Nelsinho Baptista enfim poderá contar com força máxima. Sem novas baixas, seja por suspensão ou lesão, a Ponte Preta ainda contará com retornos importantes: o goleiro Pedro Rocha, o zagueiro Mateus Silva e o volante Ramon Carvalho.

Os dois primeiros cumpriram suspensão na vitória diante do Avaí e voltam a ficar à disposição, inclusive com chances de retornarem ao time titular. Já o volante está em fase final de tratamento de uma lesão muscular que o tirou dos gramados desde o duelo contra o Sport.

Caso não tenha condições de jogo, Everton Brito segue no setor. Atualmente, a Ponte Preta aparece na nona colocação na tabela com 26 pontos e está apenas três do G-4, sonhando com o acesso.