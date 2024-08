Tati Weston-Webb vai à final do surfe e garante medalha para o Brasil nos Jogos de Paris-2024

A brasileira Tatiana Weston-Webb garantiu vaga na final do surfe feminino, ao superar Brisa Hennessy, da Costa Rica, na semifinal e vai disputar o ouro. A adversária será a americana Caroline Marks, atual campeã do Circuito Mundial Feminino em 2023. O duelo acontece ainda nesta segunda-feira, após a disputa do terceiro lugar no masculino, com Gabriel Medina.

Nascida em Porto Alegre, mas criada no Havaí, no Estados Unidos, Tatiana chegou na semifinal após confirmar o favoritismo e eliminar a espanhola Nadia Erostarbe. A surfista de 28 anos ganhou força na busca pelo pódio quando bateu nas quartas de final Caitlin Simmers, líder do ranking mundial.

A vaga na final veio faltando mais de 10 minutos de bateria. Isso porque Hennessy cometeu interferência e perdeu a nota da sua segunda melhor onda. A representante do Brasil venceu por 13,66 a 6,17.

Após Medina ser traído com uma 'greve' de ondas em Teahupo'o, o mar voltou a se agitar nas semifinais da categoria feminina, com uma disputa acirradíssima entre Marks e Defay, encerrada com um duplo 12,17, mas com a primeira levando a melhor por tirar a maior nota da bateria. Na vez de Tatiana Weston-Webb, a representante do Brasil iniciou a disputa com Brisa Hennessy buscando entender os melhores trechos do mar, tentando diferentes posicionamentos. As surfistas foram se aproximando aos poucos conforme as ondulações foram aparecendo, mas as águas voltaram ao estado de calmaria nos primeiros dez minutos.

Para não correr o risco de ficar sem surfar, como aconteceu com Medina, Tatiana abriu a bateria com uma onda baixa. Ela tentou ganhar velocidade para realizar o máximo de manobras possíveis, mas tirou apenas um 2,67 de nota, e uma segunda 0,57. Brisa Hennessey, que iniciou com um 1,93, cometeu um erro de desatenção e entrou na frente da Tatiana quando a prioridade era da adversária, interrompendo a execução da brasileira. A costarriquenha tomou uma punição e perdeu a pontuação de sua segunda melhor onda.

O cenário ficou muito favorável para Tatiana com o erro de Brisa Henessey. A surfista da Costa Rica tentou reagir e conseguiu realizar uma boa manobra, alcançando um 4,83, mas não suficiente para abrir diferença considerável para Tatiana, que precisava apenas passar de 10 no somatório para avançar. A representante do Brasil aproveitou a prioridade e para surfar duas ondas, uma com 5,33 e a outra com 4,00, fazendo 9.33 na soma a dez minutos do fim.

Tatiana conseguiu um 5,30, chegando a 10,63 e não dando mais chances a Brisa Hennessey. Coube à brasileira apenas administrar o tempo na água para não receber punições e avançar para a final.