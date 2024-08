Com gol de Léo Gamalho, Mirassol bate Chapecoense e fecha 1º turno da Série B no G-4

O atacante e artilheiro Léo Gamalho estreou em grande estilo no Mirassol. Foi dele o gol que deu a vitória ao time paulista sobre a Chapecoense, por 1 a 0, nesta segunda-feira, na Arena Condá, na sequência da 19ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado fez o Mirassol fechar o primeiro turno entre os quatro primeiros colocados. Quem também brilhou foi o goleiro Muralha, que pegou um pênalti quando o jogo ainda estava 0 a 0.

O time de Mozart chegou ao quarto jogo de invencibilidade, sendo a segunda vitória seguida, somando 32 pontos, se mantendo em terceiro lugar, um ponto do vice-líder Novorizontino e dois do líder Santos.

Já a Chapecoense abre a zona de rebaixamento, com 20 pontos, e não vence há cinco partidas. No domingo, o time perdeu o técnico Umberto Louzer para o Atlético-GO e já anunciou o ex-meia Tcheco como novo treinador. O interino Celso Rodrigues foi quem comandou o time na Arena Condá.

O Mirassol aproveitou a desorganização da Chapecoense nos minutos iniciais e Negueba ficou no quase, ao carimbar a trave, aos oito minutos. Os donos da casa aos poucos foram equilibrando a partida, até que Mailton sofreu pênalti de Zeca. Mário Sérgio teve a chance de abrir o placar, mas parou em Muralha.

O penal perdido desestabilizou o time catarinense, que quase entregou um gol de bandeja para Negueba, numa falha de comunicação entre Bruno Leonardo e Matheus Cavichioli. Na reta final, o jogo caiu drasticamente de produção, com as duas equipes sendo pouco efetivas nas suas investidas no ataque.

Na volta para o segundo tempo, o Mirassol conseguiu ser efetivo e abriu o placar, aos dois minutos. Negueba cruzou e o estreante Léo Gamalho pegou de primeira e marcou um lindo gol. A Chapecoense buscou reagir rápido e Muralha passou a ser o destaque da partida.

O goleiro fez ótimas defesas em chutes de longa distância de Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto e Marlone. Ainda contou com a má pontaria de Foguinho, livre de marcação, cabeceou para fora. Na reta final, Marlone cobrou falta venenosa e Muralha salvou novamente. Já nos acréscimos, Perotti chegou a empatar a partida, mas a bola bateu na trave e não do atacante, anulando o gol.

Na provável estreia do técnico Tcheco, a Chapecoense volta a campo no sábado, às 17 horas, diante do Ituano, no Estádio Novelli Júnior, em Itu. Já o Mirassol encara o inicia o returno diante do Brusque, na sexta-feira, às 21h00, no estádio Campos Maia, no interior paulista.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 0 X 1 MIRASSOL

CHAPECOENSE - Matheus Cavichioli; Bruno Leonardo, Rodrigo Moledo (Bruno Vinícius) e Jhonnathan; JP Galvão (Rubens), Foguinho, Rafael Carvalheira, Mailton (Marlone), Giovanni Augusto e Felipe Vieira (Thomás); Mário Sérgio (Perotti). Técnico: Celso Rodrigues (interino).

MIRASSOL - Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Luiz Otávio e Zeca; Neto Moura (Lucas Gazal), Danielzinho (Quirino), Gabriel e Chico Kim (Marquinhos); Negueba (João Pedro) e Léo Gamalho (Rodrigo Andrade). Técnico: Mozart.

GOL - Léo Gamalho, aos dois minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Luciano da Silva de Miranda (CE).

RENDA - R$ 75.150,00.

PÚBLICO - 3.448 torcedores.

LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC).