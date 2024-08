O Brasil ainda sonha com a presença de Marta na semifinal do futebol feminino. A CBF entrou com uma ação no Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) solicitando um efeito suspensivo para contar com a camisa 10 na partida de hoje contra a Espanha, às 16h (de Brasília), em Marselha. A craque recebeu dois jogos de suspensão.