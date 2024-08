3ª bicampeã no individual

Maior medalhista do Brasil em Olimpíadas, Rebeca Andrade chegou a seis medalhas com o ouro no solo e superou os velejadores Torben Grael e Robert Scheidt, com cinco. A ginasta fez ainda mais para entrar na história do esporte brasileiro, ao se tornar a terceira bicampeã olímpica do país em competições individuais.

Ao todo, o Brasil possui outros 15 bicampeões olímpicos além dela. Mas a maioria deles é em competições por equipes ou em duplas. Rebeca Andrade se junta a Adhemar Ferreira da Silva (atletismo) e Robert Scheidt (vela).

Medalha de ouro no salto, na Olimpíada de Tóquio-2020, a ginasta voltou a subir no lugar mais alto do pódio no solo, em Paris-2024. Já Adhemar Ferreira da Silva foi bicampeão no salto triplo em Helsinque-1952 e Melbourne-1956. E Robert Scheidt conseguiu o feito na classe star em Atlanta-1996 e Atenas-2004.