Fluzão busca virada

Em meio ao momento de recuperação no Brasileirão, o Fluminense tenta outra virada de chave, agora pela vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, contra o Juventude, hoje, às 21h30, no Maracanã.

Para o duelo, o treinador Mano Menezes deve contar com a volta de Nonato. O volante lesionou o tornozelo esquerdo no jogo da ida, no Alfredo Jaconi, e foi desfalque na vitória sobre o Bahia, por 1 a 0, domingo (4), pelo Campeonato Brasileiro. Nonato não teve fratura detectada no local da lesão e deve estar à disposição do comandante tricolor.

Após a derrota por 3 a 2 na partida de ida, o Time de Guerreiros precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para carimbar a vaga na próxima fase - vitória com um gol de vantagem leva a decisão para os pênaltis.

Para isto, o Fluminense vai ter que fazer algo inédito sob o comando de Mano Menezes, que conquistou todas as quatro vitórias por 1 a 0, diante de Cuiabá, Palmeiras, Bragantino e Bahia, mostrando solidez defensiva ao invés do ataque de muitos gols.