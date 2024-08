Kerolin: 'Criaram um monstro'

Kerolin não escondeu a empolgação após a vitória sobre a Espanha por 4 a 2, que classificou a Seleção para a grande decisão do futebol feminino na Olimpíada de Paris. A camisa 7 exaltou o técnico Arthur Elias, destacou a união de todo o grupo e avisou: "Criaram um monstro, deixaram o Brasil chegar".

"Sentimento que não cabe no peito. Estou muito orgulhosa desse grupo. A gente entrou com um plano, confiando plenamente no Arthur. A gente sabia que esse jogo era mais guerra, muito mais emocional do que qualquer outra coisa. Chegamos dentro de campo e entregamos tudo", disse Kerolin, ao SporTV.