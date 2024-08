Ontem, mais uma vez as condições climáticas prejudicaram as provas do kitesurfe na Marina de Marselha. Sem vento, todas as regatas foram canceladas nesta quarta-feira e os 10 melhores da classificação acabaram garantidos para a definição das medalhas. O brasileiro Bruno Lobo (sétimo no geral), fará a primeira de duas semifinais, contra outros três competidores. As provas estão marcadas para hoje.