Por que atleta americana do arremesso de peso usa máscara nas Olimpíadas

As imagens de Raven Saunders disputando a classificatória do arremesso de peso dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 com o rosto coberto por uma máscara rodaram o mundo. Era justamente isso o que queria a atleta norte-americana.

Raven Saunders revelou que a intenção de competir com a máscara era justamente para chamar a atenção para o arremesso de peso, que não tem a mesma visibilidade de outras modalidades do atletismo.

"Eu queria tentar chamar a atenção do mundo, colocar nossa modalidade mais à frente. Somos arremessadores de peso, mas também temos nosso estilo, podemos fazer coisas tão grandiosas quanto os velocistas e merecemos destaque", afirmou.

Essa não é a primeira vez que Raven Saunders passa mensagens durante os Jogos Olímpicos. Em Tóquio, disputado em 2021, a atleta cruzou os braços em forma de "x" ao subir no pódio. Ativista da comunidade LGBTQIA+, disse que quis representar as "pessoas que estão lutando e não têm plataforma para falar por si mesmas."

Prata em Tóquio, Raven Saunders está em busca da segunda medalha olímpica. Ao arremessar para 18,62 metros, a norte-americana terminou entre as 12 melhores e garantiu presença na final.