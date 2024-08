O Marrocos ficou com a medalha de bronze no futebol masculino dos Jogos Olímpicos ao atropelar o Egito por 6 a 0. Os 'Leões do Atlas' conseguem assim sua primeira medalha olímpica no futebol e a segunda do país africano em Paris, após o ouro de Soufiane El Bakkali nos 3.000m com obstáculos no atletismo masculino.