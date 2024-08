Veja o recorde de Oscar Schmidt que Stephen Curry não conseguiu bater na Olimpíada

A atuação histórica na vitória dos Estados Unidos sobre a Sérvia, na semifinal do basquete masculino, fez Stephen Curry chegar perto de quebrar um recorde que pertence ao brasileiro Oscar Schmidt e outros dois atletas. Na quinta-feira, o astro do Golden State Warriors estava com a mão quente e fez 36 pontos na suada vitória dos Estados Unidos, por 95 a 91. Foram nove bolas de três em 14 tentativas.

O aproveitamento de 64% deixou Stephen Curry muito próximo de igualar a três atletas com o maior número de bolas de três em uma única partida da Olimpíada. Oscar Schmidt é um deles. Em Atlanta-1996, o brasileiro precisou de 22 tentativas para acertar 10 de três pontos na vitória sobre Porto Rico.

Além de Schmidt, o canadense Karl Tilleman, em Seul-1988, e o norte-americano Carmelo Anthony, em Londres-2012, também converteram 10 bolas de três em uma única partida.

Liderado por LeBron James e Stephen Curry, o "Dream Team" vai em busca da medalha de ouro contra a anfitriã França, neste sábado, 10, a partir das 16h30 (horário de Brasília).