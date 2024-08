Guarani tem dúvida no meio-campo na Série B e o zagueiro Léo Santos negocia saída

Apesar de só entrar em campo na segunda-feira, quando recebe o Vila Nova, no estádio Brinco de Ouro, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani segue se preparando para buscar pontos para tentar sair da lanterna. Para o duelo, o técnico Allan Aal, que irá fazer apenas o seu segundo jogo à frente do alviverde neste seu retorno, será obrigado a mexer no time titular que escalou em sua estreia na derrota para o Ceará.

O volante Gabriel Bispo levou o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão automática. Com isso, Anderson Leite e Lucas Araújo brigam pela titularidade no setor, mas o comandante ainda tem mais algumas sessões de treinamento para definir o substituto do camisa 33.

Outra novidade é que o zagueiro Léo Santos, um dos jogadores que estavam afastados, pode estar de saída. Ele recebeu uma proposta do exterior e está negociando sua rescisão contratual.

O Guarani aparece na 20ª e última colocação com apenas 11 pontos somados em 19 jogos. Tem mais de 94% de chances de ser rebaixado para a Série C.