A Espanha venceu a França por 5 a 3 na decisão do futebol masculino dos Jogos Olímpicos, no Parc des Princes, e conquistou a medalha de ouro na modalidade pela segunda vez na história. A partida terminou empatada no tempo normal e foi resolvida na prorrogação. Álex Baena, Fermín López (2) e Camello (2) marcaram os gols da Espanha. Mateta, Millot e Akliouche fizeram pros franceses.