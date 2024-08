Mirassol vence Brusque, segue invicto em casa e assume a vice-liderança da Série B

O Mirassol confirmou a grande fase na Série B do Campeonato Brasileiro, se fincou no G-4 - zona de acesso - da competição e pulou para a vice-liderança. Nesta sexta-feira venceu sua terceira partida seguida, ao bater o Brusque-SC por 2 a 0 no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, pela 20ª rodada.

Com a vitória construída no primeiro tempo com gols de Dellatorre e Lucas Ramon, o time paulista chegou aos 35 pontos, apenas dois a menos do que o líder Santos que venceu o Paysandu por 3 a 0 também nesta sexta-feira, em Belém (PA).

Além disso, confirmou a campanha de melhor mandante da competição, ainda invicto, com 10 jogos disputados em Mirassol, com oito vitórias e dois empates. O Brusque permanece na zona de rebaixamento, com 19 pontos na 18ª colocação, completando o terceiro jogo sem vitória.

Desde o início do jogo ficou claro o motivo de um time estar brigando pelas primeiras posições e do outro estar na zona de rebaixamento. O Mirassol impôs sua superioridade desde o início e chegou com facilidade ao gol do Brusque uma vez atrás da outra.

Lucas Ramon, Dellatorre e Danielzinho tiveram a chance de colocar o time da casa na frente, porém não foram felizes na conclusão. Na quarta tentativa, o Mirassol marcou. E foi um golaço. Luiz Otávio, aos 24 minutos lançou a bola para Dellatorre que observou o goleiro Matheus Nogueira adiantado e mandou por cobertura para marcar: 1 a 0.

O Mirassol não diminuiu o ritmo e diante da fragilidade do adversário fez o segundo aos 35, quando Zeca cobrou escanteio pela esquerda e Lucas Ramon subiu na primeira trave para testar para o gol. O time da casa ainda teve mais três chances, uma delas com Dellatorre, de voleio, para ir para o intervalo com uma vantagem ainda maior, mas não aproveitou.

O Mirassol diminuiu o ritmo no segundo tempo. Mesmo assim, pouco foi incomodado pelo inoperante ataque do Brusque. Após um início cauteloso, o time da casa passou a acelerar mais a partida e criou algumas chances.

Aos 20, Fernandinho exigiu boa defesa de Matheus Nogueira. Cinco minutos depois, foi a vez de Léo Gamalho que entrou na vaga de Dellatorre assustar o goleiro do Brusque. O visitante ainda tentou uma pressão no final, mas pouco produziu diante do bom poder de marcação do time paulista.

Na próxima rodada, o Mirassol joga no sábado (dia 17), às 17h, diante do Ceará, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O Brusque entra em campo no domingo (dia 18) contra o Coritiba em casa, às 16h.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 2 x 0 BRUSQUE-SC

MIRASSOL - Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Luiz Otávio e Zeca; Neto Moura (Rodrigo Andrade), Danielzinho, Gabriel (Alex Silva) e Chico Kim (Isaque); Fernandinho (Marquinhos) e Dellatorre (Léo Gamalho). Técnico: Mozart.

BRUSQUE-SC - Matheus Nogueira; Ronei (Madison), Everton Alemão, Wallace, Maurício (Cristovam) e Alex Ruan (Robinho); Rodolfo Potiguar (Luiz Henrique), Marcos Serrato e Diego Tavares (Dentinho); Paulinho Moccelin e Guilherme Queiróz. Técnico: Luizinho Vieira.

GOLS - Dellatorre, aos 25, e Lucas Ramon, aos 35 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Madison e Everton Alemão (Brusque-SC).

ÁRBITRO - Murilo Ugolini Klein (PR).

RENDA - R$ 23.240,00.

PÚBLICO - 1.187 torcedores.

LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).