Carille exalta entrega do Santos em Belém e diz que aguarda reforços: 'Formar um elenco forte'

A vitória do Santos sobre o Paysandu pelo placar de 3 a 0 foi exaltada pelo técnico Fábio Carille na coletiva desta sexta-feira, em Belém, em partida que marcou o reencontro da equipe com a vitória após dois empates seguidos na Série B do Campeonato Brasileiro. Para o comandante santista, atingir 37 pontos a esta altura do torneio (20ª rodada) mostra a força do trabalho que vem sendo realizado.

"Foi um resultado importante. Podemos olhar só para nós, para o nosso objetivo. Temos um grupo que se dedica muito. Chegar a essa fase do campeonato com 37 pontos é muito importante. Agora é voltar com calma, passar um dia dos pais bem tranquilo e, na segunda-feira, projetar a equipe para a próxima rodada.

O triunfo de 3 a 0 no estádio Mangueirão, porém, não retrata a dificuldade que o Santos encontrou para superar o rival paraense. Carille admitiu que o compromisso foi difícil e comentou sobre a estratégia utilizada.

"Pela questão do clima e do calor, resolvemos não marcar pressão o tempo todo. O desgaste seria muito grande e isso poderia ser um problema durante a partida. Pressionamos em alguns momentos, em outros recuamos para marcar de forma compacta, para ter energia até o final do jogo", afirmou o treinador que, no entanto, criticou a postura santista na primeira parte da etapa inicial.

"Começamos muito devagar. O Paysandu criou boas chances, mas não aproveitou. Depois conseguimos acertar o posicionamento. Nosso lateral-direito fez duas finalizações. O Guilherme começou a ter chances. Então a equipe cresceu", disse.

De olho no restante da temporada, Carille fez uma análise da Série B e afirmou que a diretoria vem trabalhando para tornar o elenco ainda mais forte em busca do objetivo de buscar o acesso à elite.

"O campeonato é difícil. Com um time você não conquista nada. Mas com um elenco sim. Por isso estamos trabalhando para equilibrar ainda mais o grupo a fim de terminar bem o ano. Os jogadores estão dando uma resposta legal, mas nossa ideia é formar um plantel mais forte com os atletas que vão chegar" comentou o treinador.

Com os resultados dos jogos deste sábado, o Santos mantém a liderança isolada com 37 pontos, mas o Mirassol avançou para a segunda colocação (35) tomando a vaga do Novorizontino que entra em campo neste domingo e visita o CRB. No meio de semana, o desafio é em Campinas, diante do Guarani, no estádio Brinco de Ouro da Princesa.