Vasco e Fluminense correm atrás de 'afirmação' no clássico do Engenhão

O clássico entre Vasco e Fluminense poderia, em circunstâncias normais, valer pela briga da liderança. Os dois rivais, porém, vão se enfrentar em situação diferente, buscando a recuperação no Campeonato Brasileiro. Os vascaínos estão em posição intermediária na tabela, enquanto os tricolores, mesmo com quatro vitórias seguidas, continuam na zona de rebaixamento. Este encontro de rivais começa às 21h30, deste sábado, no Engenhão, no Rio de Janeiro, pela 22ª rodada.

Este jogo será disputado no Engenhão, porque São Januário está proibido pela Polícia Militar de receber clássicos. No retrospecto geral o Vasco leva vantagem. Em 396 jogos, venceu 154 vezes, contra 127 do Fluminense e mais 115 empates. Com 24 pontos, o Vasco ocupa a 11ª colocação e tem quatro de vantagem para o próprio rival, que abre a zona de rebaixamento, com 20 pontos, em 17º.

A fase atual, entretanto, dá vantagem ao time das Laranjeiras. Em recuperação sob o comando de Mano Menezes no lugar de Fernando Diniz, não perde há cinco jogos e venceu os últimos quatro jogos, todos por 1 a 0: Bahia, Red Bull Bragantino, Palmeiras e Cuiabá. O time de São Januário não ganha há três.

Classificado às quartas de final da Copa do Brasil após vencer o Atlético-GO por 1 a 0, o Vasco tenta recuperar as forças também no Brasileiro. Após uma arrancada de quatro vitórias consecutivas, o time de Rafael Paiva foi derrotado por 2 a 0 pelo Atlético-GO, por 1 a 0 pelo Grêmio e empatou por 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, na última rodada.

A rotina de jogos consecutivos, segundo o treinador, foi o motivo da queda de produção do elenco. "A gente está tentando trabalhar muito mais pelo vídeo do que em campo, porque a gente não consegue trabalhar no dia a dia", disse Paiva.

O técnico não poderá contar com o meia-atacante Phillipe Coutinho, que segue se recuperando de lesão na parte posterior da perna direita, assim como Paulinho, Jair e Alex Teixeira, vetados pelo departamento médico. A boa notícia é que o zagueiro João Victor, recuperado de lesão, pode voltar a aparecer entre os relacionados, reforçando a defesa.

Eliminado da Copa do Brasil pelo Juventude, após empate por 2 a 2 no Maracanã, o Fluminense também tem um desfalque de peso. O experiente lateral Marcelo reclamou de dores na coxa esquerda após dar um chute diante do time gaúcho e se junta a Lelê, Marquinhos e Nonato no departamento médico. O artilheiro Gérman Cano, com dores musculares, segue como uma incógnita, mas o jovem Kauã Elias, de 18 anos, continua brilhando e como esperança. Ele marcou quatro gols decisivos neste momento de recuperação do time.

Mano Menezes também terá uma nova alternativa no banco: o meia Facundo Bernal foi regularizado no BID da CBF e poderá atuar, sendo uma opção importante. "Vamos seguir pensando jogo a jogo. Apenas somando pontos e vencendo é que vamos deixar as últimas posições", lembrou Mano Menezes, esperançoso de sair do Z-4 em breve.

FICHA TÉCNICA

VASCO X FLUMINENSE

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Sforza, Mateus Cocão, Payet e Hugo Moura; Adson e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; André, Martinelli e Paulo Henrique Ganso; Arias, Serna e Kauã Elias. Técnico: Mano Menezes.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).