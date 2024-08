Laura Amaro fica em 7º em prova que teve recorde olímpico no levantamento de peso em Paris-2024

Laura Nascimento Amaro terminou a final de levantamento de peso feminino, categoria até 81kg, no sétimo lugar neste sábado. A brasileira de 23 anos terminou com um total de 240kg (105kg no arranco e 135kg no arremesso).

O ouro ficou com a norueguesa Solfrid Eila Amena Koanda, que levantou um total de 275kg, recorde olímpico. A campeã em Paris-2024 também igualou a melhor registrada em Jogos no arremesso, com 154kg.

Foi a primeira medalha olímpica de uma norueguesa no levantamento de peso. A Noruega tinha conquistado apenas uma medalha na modalidade na história olímpica. Leif Goran Jenssen foi o campeão na categoria até 82,5kg nos Jogos de Munique-1972.

A medalha de prata neste sábado ficou com Sara Ahmed, do Egito, com 268kg, e o bronze foi conquistado pela equatoriana Neisi Patricia Dajomes Barreira, que levantou 267kg.

Laura Amaro iniciou sua participação levantando 105kg no arranco, mas depois falhou em suas tentativas no 110kg. No arremesso, foi bem sucedida nos 130kg e 135kg, mas não teve sucesso nos 140kg.

O Brasil contou com duas representantes no levantamento de peso nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Amanda Schott, na categoria até 71kg, terminou em oitavo lugar nesta sexta.