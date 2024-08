Brasil fica com o bronze

O Brasil conquistou o bronze no vôlei feminino dos Jogos Olímpicos de Paris. Em uma partida recheada de emoção, a equipe comandada por José Roberto Guimarães derrotou a Turquia por 3 sets a 1, com parciais de 25/21, 27/25, 22/25 e 25/15. É a terceira vez que a seleção conquista a medalha de bronze, repetindo os feitos de Atlanta-96 e Sydney-2000.

O principal destaque da partida foi Gabi. A ponteira chamou a responsabilidade e marcou 28 pontos no jogo. Thaísa, com 17, Ana Cristina, com 13, e Rosamaria, com 10, também foram outras jogadoras fundamentais na vitória brasileira.

Thaisa se despede

Chegou ao fim a trajetória da central Thaisa com a camisa da seleção brasileira feminina de vôlei. A vitória sobre a Turquia foi a última aparição da experiente jogadora, de 37 anos, que disputou quatro edições do evento. Ao fim da partida, a atleta se emocionou.

"Foi uma vida dentro da seleção, tanto de base quanto adulta. Só a gente, que está aqui, sabe tudo que a gente passa. Tudo que a gente tem que superar e aguentar de estar aqui. Não é fácil. Mas é muito amor pelo que a gente faz. E acabou", disse.

Em Olimpíadas, Thaisa conquistou dois ouros (2008 e 2012) e um bronze (2024).