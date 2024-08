Sport vence Amazonas e segue perto da zona de acesso da Série B

Sport e Amazonas se enfrentaram neste sábado, em partida válida pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O time rubro-negro mostrou força e venceu por 3 a 2 em um jogo cheio de emoções na Arena Pernambuco. Zé Roberto, Gustavo Coutinho e Chrystian Barletta foram os responsáveis pela vitória dos pernambucanos.

O Sport chegou aos 32 pontos e subiu para a quinta colocação na tabela, na cola do G-4, grupo que sobe para a Série A em 2025. O Amazonas manteve os 24 pontos e seguiu no 13º lugar, condição favorável na luta para se manter longe da zona do rebaixamento. A derrota marca a queda de uma série de quatro jogos de invencibilidade do Amazonas na competição.

Apesar da escolha do técnico Guto Ferreira pelos três volantes, o Sport começou a partida com muita força. Aproveitando o apoio da torcida, o time da casa não demorou para abrir o placar. Logo aos oito minutos, Coutinho ganhou no alto e tocou para Fabrício Domínguez, que avançou e deixou Barletta livre para fazer o primeiro gol do time pernambucano.

Em um piscar de olhos, o Sport já estava com 2 a 0 no placar. Aos 14 minutos, Felipe tabelou com Lucas Lima e a bola chegou em Gustavo Coutinho. Na frente de Marcão, o centroavante teve tranquilidade para ampliar a vantagem do time treinado por Guto Ferreira. A situação mudou de forma imediata na partida. Atrás do marcador, o Amazonas se viu obrigado a sair para o ataque e foi o que aconteceu.

Depois de balançar as redes com Diego Torres e ter o gol anulado pela arbitragem, o time visitante marcou com Luan Silva aos 39 minutos do primeiro tempo, após finalização forte e cruzada, no canto de Caíque França. O intervalo interrompeu uma partida quente.

No segundo tempo, o Amazonas foi responsável por grandes oportunidades de gol. Aos 13 minutos, Diego Torres acionou Matheus Serafim em profundidade e o goleiro Caíque França precisou sair para afastar o perigo. O gol de empate aconteceu aos 16, quando novamente Luan Silva empurrou com tranquilidade para o fundo das redes.

Aos 38 minutos, Zé Roberto aproveitou cruzamento de Chrystian Barletta se atirou na bola para arrancar o terceiro gol do Sport e definir o placar final de uma partida que se desenhava para um desfecho imprevisível. Depois disso foi só segurar a vantagem. Nos acréscimos, Barleta acabou expulso e virou desfalque para a próxima rodada.

Na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport enfrenta o Vila Nova-GO, na próxima sexta-feira (dia 16), às 21h, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA). O Amazonas encara o CRB, no sábado (dia 17), às 18h, na Arena da Amazônia.

FICHA TÉCNICA

SPORT 3 X 2 AMAZONAS

SPORT - Caíque França; Fabinho (Di Placido), Allyson, Luciano Castán e Dalbert (Igor Cariús); Felipe, Luciano (Fábio Matheus) e Fabricio Domínguez; Wellington Silva, Chrystian Barletta e Gustavo Coutinho (Zé Roberto). Técnico Guto Ferreira.

AMAZONAS - Marcão; Ezequiel (Cametá), Miranda, Fabiano e Renan Castro (Sidcley); Barros, Erick Varão, Diego Torres (Cocote) e Rafael Tavares (Ênio); Matheus Serafim e Luan Silva (Sassá). Técnico: Rafael Lacerda.

GOLS - Chrystian Barleta, aos oito, Gustavo Coutinho, aos 14 e Luan Silva aos 39 minutos do primeiro tempo; Luan Silva aos 17 e Zé Roberto aos 32 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Luciano Castán, Felipe, Gustavo Coutinho, Luciano e Fabrício Domínguez (SPO); Sassá (AMA).

CARTÃO VERMELHO - Chrystian Barletta.

ÁRBITRO - Rodrigo da Fonseca Silva (MT).

RENDA - R$ 378.830,00.

PÚBLICO - 20.283 torcedores.

LOCAL - Arena Pernambuco, no Recife (PE).