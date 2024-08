Treze-PB e Maringá ganham fora e ficam perto das quartas de finais da Série D

Treze-PB e Maringá-PR foram os times que abriram vantagem, neste sábado, nas oitavas de finais da Série D do Campeonato Brasileiro. Pela rodada de ida, mesmo fora de casa, eles venceram e agora têm ampla vantagem no jogo de volta diante de suas torcidas. Outros dois jogos terminaram empatados e mais quatro acontecem domingo.

Com um gol de Gui Campana, no começo do primeiro tempo, o Treze venceu por 1 a 0 o Altos, mesmo atuando em Teresina (PI). Agora pode até empatar na volta programada para dia 18 (domingo) em Campina Grande (PB). O time piauiense precisa vencer por dois gols ou pela contagem mínima e tentar a vaga nas cobranças de pênaltis.

Situação bem confortável é do Maringá, que venceu por 3 a 1 a Portuguesa, no Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ). Agora o time paranaense pode perder até por um gol para avançar. Se perder por dois gols de diferença levará a disputa da vaga para os pênaltis. O jogo será disputado domingo (18), às 18h30.

Na Arena da Amazônia, o Manaus desperdiçou a chance de vencer o Iguatu-CE. Abriu 2 a 0 no início do jogo, mas levou o empate na parte final. A volta acontecerá no sábado (dia 17), às 18 horas, e quem vence segue na disputa.

No Limeirão, Inter de Limeira e Nova Iguaçu-RJ fizeram um jogo amarrado e que não teve gols. O time fluminense, em tese, se deu melhor porque vai ter a chance de decidir a vaga em casa no próximo sábado, às 15 horas, na Baixada Fluminense. Quem vencer segue na disputa.

Confira os jogos de ida das oitavas de final:

SÁBADO

Altos-PI 0 x 1 Treze-PB

Inter de Limeira-SP 0 x 0 Nova Iguaçu-RJ

Portuguesa-RJ 1 x 3 Maringá-PR

Manaus-AM 2 x 2 Iguatu-CE

DOMINGO

16h

Itabaiana-SE x Porto Velho-RO

Brasil-RS x Brasiliense-DF

Retrô-PE x Manauara-AM

Cianorte-PR x Anápolis-GO