Corinthians cria pouco e conta com brilho de estreante para empatar com o Red Bull Bragantino

Em noite de pouca inspiração, o Corinthians empatou por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino neste sábado, na Neo Químicca Arena, em partida da 22ª rodada do Brasileirão. O time do Parque São Jorge criou pouco e foi pouco eficiente, mas acabou sendo salvo pelo estreante Talles Magno, que garantiu a igualdade no placar aos 48 do segundo tempo. Foi o quarto jogo consecutivo sem vitória da equipe corintiana na competição nacional.

O resultado faz o Corinthians subir para a 17ª posição, com 21 pontos. Na próxima rodada, o time do Parque São Jorge tem confronto direto com o Fluminense. Por sua vez, o Bragantino dorme na 11ª posição, com 27 - vale lembrar que o time de Bragança tem duas partidas a menos.

Agora, as equipes voltam a se enfrentar na terça-feira, pelo jogo de ida das oitavas da Copa Sul-Americana. A partida será realizada no estádio Santa Cruz/Arena Nicnet, casa do Botafogo-SP, em Ribeirão Preto. O Nabi Abi Chedid foi vetado por não atender as exigências da Conmebol de capacidade mínima para 20 mil pessoas.

Jogando em casa e impossibilitado de negociar pontos, o Corinthians foi a campo neste sábado com a missão de ser protagonista, postura raramente adotada pela equipe alvinegra no Brasileirão. O time corintiano mais uma vez teve como principal virtude a transpiração, brigando e disputando cada bola com vontade. Assim como nos outros jogos, Rodrigo Garro foi quem demonstrou mais lucidez, levando perigos em arremates de fora da área ou encontrando algum companheiro bem posicionado.

O Bragantino naturalmente teve mais facilidade em trocar passes e realizar tabelas do meio-campo para frente, resultado de um trabalho desenvolvido há mais de um ano pelo técnico português Pedro Caixinha. Hugo Souza operou grandes defesas quando Helinho e Nathan Mendes encontraram espaço para o arremate. Diferentemente da temporada passada, o time do interior paulista faz campanha irregular, muito por causa das bobeadas na defesa.

Mais confortável saindo em contra-ataque do que desenvolvendo uma pressão, o Corinthians se armou para tal situação e criou chances interessantes na etapa inicial, com Romero e Bidon. A eficiência que faltou ao time corintiano abrir o placar apareceu do lado adversário. Quando o Bragantino se retraiu, soube aproveitar a escapada em velocidade para sair na frente do marcador. Vivendo temporada iluminada, Helinho marcou um gol de placa, aos 38 minutos, driblando os dois zagueiros e batendo sem chance para Hugo Souza.

O Corinthians voltou para o segundo tempo diferente. Ramón Díaz tirou o volante Breno Bidon para colocar o atacante Giovane, promoveu a estreia do também atacante Talles Magno, e tirou Fagner para colocar Matheuzinho. A ideia era melhorar o ataque pela faixa central e ganhar volume pelos flancos. Porém, o time corintiano errou bastante e passou a chegar menos na frente do que no primeiro tempo. Com razão, a torcida demonstrou irritação na arquibancada.

Também priorizando o Brasileirão, o Bragantino aproveitou a vantagem no placar para administrar a partida e, consequentemente, guardar energias para o confronto de terça-feira. Assim, o Corinthians teve praticamente toda a etapa final para buscar o resultado, mas praticamente não teve oportunidades claras para empatar, assustando somente em esporádicos arremates do longe.

Se Helinho foi eficiente no primeiro tempo para abrir o placar, faltou ao jogador a mesma eficiência para matar o jogo nos acréscimos quando saiu cara a cara com Hugo Souza, que fez novo milagre. O empate do Corinthians acabou acontecendo no lance seguinte, de maneira quase aleatória, em chutão para o meio da área. Talles Magno mostrou estrela ao aproveitar a sobra para vencer o goleiro Lucão e garantir pelo menos a igualdade no placar aos donos da casa.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1 X 1 RED BULL BRAGANTINO

CORINTHIANS - Hugo Souza; Fagner (Matheuzinho), André Ramalho, Cacá e Hugo; Raniele (Pedro Raul), Breno Bidon (Giovane), Ryan e Rodrigo Garro; Pedro Henrique (Wesley) e Ángel Romero (Talles Magno). Técnico: Ramón Díaz.

RED BULL BRAGANTINO - Lucão; Nathan Mendes, Douglas Mendes, Pedro Henrique (Lucas Cunha) e Luan Cândido; Raul (Jadsom Silva), Lucas Evangelista e Lincoln (Eric Ramires e depois Gustavo Neves); Helinho, Henry Mosquera (Eduardo Sasha) e Vitinho. Técnico: Pedro Caixinha.

GOLS - Helinho, aos 38 minutos do primeiro tempo; Talles Magno, aos 48 do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Ángel Romero, Hugo e Talles Magno (Corinthians); Raul, Eduardo Sasha, Jadsom Silva e Nathan Mendes(Red Bull Bragantino).

ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG)

PÚBLICO - 42.018 torcedores.

RENDA - R$ 2.525.324,00.

LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo (SP).