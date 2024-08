Talles Magno estreia com gol e demonstra otimismo em tirar Corinthians da zona de rebaixamento

Talles Magno foi anunciado na sexta-feira como novo reforço do Corinthians e neste s´sbado marcou o gol que livrou o time da derrota frente ao Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena, em jogo da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O empate por 1 a 1 não foi suficiente para tirar o time alvinegro da zona de rebaixamento, mas o novo jogador demonstra otimismo em 'salvar' a equipe.

"Treinei uma vez e muito pouco porque era véspera de jogo. Sabemos da responsabilidade que temos todos os dias, queria muito comemorar o gol, mas sabemos da responsabilidade de ganhar o jogo. O Corinthians vai sair dessa, peço ajuda a todos que estão aqui", disse Talles Magno, autor do gol aos 48 minutos da etapa final.

Talles Magno entrou no intervalo, ao substituir Angel Romero. Depois do gol de empate, o atacante recebeu cartão amarelo por acertar a cabeça de um adversário com o cotovelo, aos 52 minutos.

O Corinthians volta a jogar na terça-feira, pela Copa Sul-Americana, contra o próprio Red Bull Bragantino, em Ribeirão Preto, pelo jogo de ida das oitavas de final.

No sábado, dia 17, o time de Parque São Jorge vai até o Rio, onde vai enfrentar o Fluminense, no Maracanã, em duelo contra adversário direto na luta contra o rebaixamento.