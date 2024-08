Abel valoriza a base no Palmeiras, vê empate injusto no Rio e detona a arbitragem

Após o empate por 1 a 1 com o Flamengo, no Maracanã, neste domingo, o técnico Abel Ferreira elogiou o futebol mostrado por sua equipe, recheada de jovens, contra os titulares rubro-negros. Segundo o treinador português, o Palmeiras merecia um resultado melhor.

"É injusto o resultado hoje aqui, estou triste porque fomos melhores. Entramos muito bem no jogo, tivemos oportunidade para fazer gol e não conseguimos. Estamos com um pouco de má sorte, mas essa equipe nunca vira a cara à luta, continuou e acabou por buscar, justamente, o gol. Para mim, a sensação é de dois pontos perdidos", comentou o treinador, ressaltando o trabalho desenvolvido com a base do clube.

"Nós não temos um plantel extenso, também porque fizemos um trabalho extraordinário com os moleques da base. Trouxemos eles para trabalhar conosco, vamos valorizá-los. Isso tem sido bem evidente nos últimos dois anos com Endrick, Luis Guilherme, Estêvão, Vitor Reis e Luighi agora", comentou Abel ao ser questionado sobre o jovem que anotou o gol palmeirense.

"Sem dúvida, somos a equipe que mais promove e valoriza o trabalho de formação, sendo que também somos obrigados a ganhar e somos uma das equipes mais jovens da competição", afirmou o comandante português.

Mais uma vez, Abel Ferreira não poupou críticas à arbitragem e sobrou até para o VAR. "Acho que fizemos uma belíssima partida, pelo que criamos merecíamos ter ganho o jogo. Não consigo entender como o jogador do Botafogo é expulso na Copa do Brasil, e hoje o jogador do Flamengo não foi expulso. É uma falta de coragem porque é só subir as regras. O ambiente influencia os árbitros. Acho que a arbitragem brasileira atravessa um momento de grave crise", analisou.

Por fim, o treinador palmeirense lamentou as lesões que têm atrapalhado o Palmeiras. Segundo Abel, Dudu ficará ao menos um mês afastado dos gramados. "Temos uma série de jogadores lesionados, vocês já viram, o último foi o Dudu vai estar fora no mínimo um mês. Vai ter que ter um trabalho de condicionamento específico, não está em condições de nos poder ajudar. Ele vai entrar em um programa de recondicionamento." O Palmeiras volta a campo na quarta-feira, contra o Botafogo, pelas oitavas de final da Libertadores, no estádio Nilton Santos.