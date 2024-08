Brasiliense-DF, Anápolis-GO e Retrô-PE abrem vantagem nas oitavas de final da Série D

Mais três times largaram em vantagem nas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro neste domingo. Brasiliense-DF, Anápolis-GO e Retrô-PE venceram nesta rodada de ida e ficam em vantagem na rodada de volta no outro fim de semana.

Com gols de Alencar e Radsley, o Retrô-PE recebeu e venceu o Manauara-AM, por 2 a 0, na Arena Pernambuco. Agora, o time pernambucano poderá até perder por um gol de diferença no jogo de volta, que assim mesmo estará classificado. Já o rival precisa fazer três gols de diferença para avançar no tempo regulamentar. A volta acontece no próximo sábado, em Manaus, às 16h.

Quem também abriu uma vantagem confortável foi o Brasiliense. Mesmo jogando fora de casa, no estádio Bento Freitas, em Pelotas, goleou o Brasil-RS, por 4 a 1, e poderá perder por dois gols de diferença no jogo de volta, que está marcado para o próximo domingo (18), às 15h30, na Boca do Jacaré. Ao rival, apenas a vitória por quatro gols de diferença importa. Ficou difícil.

O Anápolis não teve vida fácil, mas também venceu. Depois de sair atrás no placar com gol de Celeri, o time goiano venceu o Cianorte-PR, de virada, com gols de Rafael Mineiro e Marcão, pelo placar de 2 a 1, no estádio Albino Turbay. Na volta, os goianos irão jogar em casa, no estádio Jonas Duarte, no domingo (18), às 16h30, e terão a vantagem do empate.

O único jogo que terminou empatado foi entre Itabaiana-SE e Porto Velho-RO que ficaram no 2 a 2, no estádio Etelvino Mendonça, em Sergipe. Mas o visitante abriu 2 a 0 e só levou o empate nos acréscimos.

Agora, a disputa pela vaga nas quartas de final está totalmente em aberto. Quem vencer no próximo domingo (17), às 16h30, no estádio Aluizão, estará classificado. Em caso de novo empate, a decisão irá para os pênaltis.

Confira os resultados de ida das oitavas da Série D:

SÁBADO

Altos-PI 0 x 1 Treze-PB

Inter de Limeira-SP 0 x 0 Nova Iguaçu-RJ

Portuguesa-RJ 1 x 3 Maringá-PR

Manaus-AM 2 x 2 Iguatu-CE

DOMINGO

Brasil-RS 1 x 4 Brasiliense-DF

Cianorte-PR 1 x 2 Anápolis-GO

Itabaiana-SE 2 x 2 Porto Velho-RO

Retrô-PE 2 x 0 Manauara-AM