"Zubeldía enaltece reservas por vitória e avisa que São Paulo vai brigar em todas as frentes

O triunfo do São Paulo por 1 a 0 sobre o Atlético-GO, neste domingo, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro, deixou o técnico Luis Zubeldía aliviado antes do confronto com o Nacional, do Uruguai, pelas oitavas de final da Libertadores. O treinador levou a campo uma equipe totalmente reserva e que pouco havia treinado junto

"O time mereceu ganhar. A vitória nos permitiria estar entre os cinco, o que é bom a essa altura do campeonato. Ganhamos bem. Armamos há duas semanas essa equipe. É importante que todos saibam de sua importância. Esses três pontos podem nos ajudar muito lá na frente, é fundamental. É uma vitória e nada mais, mas precisamos ressaltar pois não é fácil que um time com 11 mudanças consiga ganhar um jogo de forma merecida. Hoje foi uma vitória do elenco", comemorou o treinador, que, além de dar oportunidade para jogadores pouco aproveitados, evitou correr o risco de desgastar os titulares ou de tê-los em campo sem a concentração necessária.

"Precisávamos de energia, entusiasmo, não podíamos pensar na partida de quinta-feira. É difícil executar as coisas bem quando tem um pouco da mente aqui e um pouco ali. Precisávamos dessa vitória e mobilizamos o plantel para isso. Demos oportunidades a alguns jogadores que mereciam e estão mostrando importância. Se perguntar aos jogadores, vão dizer que não estão cansados, mas há um cansaço mental que os jogadores não sentem. Corremos risco, mas confiamos no grupo e no estafe", explicou Zubeldía.

Três dias depois de avançar na Copa do Brasil, a vitória sobre o lanterna Atlético-GO levou o São Paulo a 38 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro, na quinta posição, cinco pontos atrás do líder Botafogo. O técnico argentino afirmou que não vai definir prioridades para a temporada e que o clube vai buscar os três canecos.

"Temos que dar passos importantes em cada competição. Se eu te disser que uma é mais importante que outra, creio que estaria faltando com respeito com o clube. Libertadores é um grande torneio na América do Sul, mas dizer que é mais importante que os outros, a essa altura, não tem sentido. Estamos com as três frentes. Temos que ver como se resolvem as três histórias. Vamos encarar cada torneio com a maior energia possível", afirmou.

O foco do São Paulo agora se volta para a Libertadores. Na quinta-feira, a equipe tricolor visita o Nacional (URU), em Montevidéu, às 19h (horário de Brasília), pelas oitavas de final da competição.