Vila Nova tenta retornar ao G-4 da Série B em dia com duas partidas

Com os resultados da rodada, o Vila Nova saiu do G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Assim, entra em campo pressionado diante do Guarani nesta segunda-feira, que também terá o duelo entre Goiás e Ceará, finalizando a 20ª rodada, primeira do segundo turno.

Guarani e Vila Nova duelam às 20h no estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP). Há quatro jogos sem vencer, sendo três empates e uma derrota, o time goiano está em sexto lugar com 30 pontos, atrás de América-MG (33) e Sport (32), que já venceram na rodada. Para retomar a quarta posição, precisa vencer.

A situação do Guarani, por outro lado, é dramática. Vindo de derrota para o Ceará, por 3 a 1 como visitante, a equipe de Campinas amarga a lanterna (20º) com 11 pontos, enquanto o primeiro fora do Z-4 é o Botafogo, com 22. No último jogo em casa, porém, superou o Brusque por 1 a 0 e busca surpreender.

Um pouco depois, às 21h, Goiás e Ceará duelam no Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO). Há quatro jogos invicto, sendo três vitórias, o time cearense está em sétimo lugar e quer seguir colado no G-4.

O Goiás, que não vence há dois jogos, tem 25 pontos e precisa ganhar para não se distanciar muito do pelotão da frente. Dentro de casa, vem de uma derrota e um empate e busca recuperar o bom momento. Antes desses dois duelos, venceu cinco e empatou uma, totalizando oito jogos como mandante.

Confira os jogos desta segunda-feira:

20h

Guarani x Vila Nova

21h

Goiás x Ceará