Vini recebe proposta de outro mundo

O projeto da Arábia Saudita visando a Copa do Mundo de 2034 envolve Vini Jr. e pode chegar a um patamar de investimento sem precedentes no futebol e no esporte em geral. Para ter o principal candidato ao prêmio de Bola de ouro da temporada, o fundo de investimentos do país fez uma proposta ao Real Madrid para contratar o brasileiro, que passaria a ter o maior contrato da história e jogaria no Al-Ahli.

De acordo com o site 'The Athletic', a proposta já foi apresentada e o Real Madrid negocia. Entretanto, não abre mão da multa rescisória de 1 bilhão de euros (cerca de R$ 6 bilhões) pelo jogador, que tem contrato até 2027. Ainda assim, os árabes acreditam que podem reduzir esse valor.

Com o objetivo de ter Vini Jr como embaixador da Copa do Mundo de 2034 e do país, a Arábia Saudita vai abrir os cofres. A ideia é que Vini receba no Al-Ahli o maior salário entre todos os esportistas do mundo. Atualmente, esse status pertence a um jogador de beisebol, o japonês Shohei Ohtani, que tem contrato de cinco anos por 700 milhões de dólares (R$ 3,8 bilhões) com o Los Angeles Dodgers, dos Estados Unidos.

Segundo o jornal Marca, da Espanha, porém, Vini Jr. não tem planos de deixar o Real Madrid.