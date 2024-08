Grêmio e Fluminense iniciam duelo tricolor nas oitavas da Libertadores em Curitiba

Grêmio e Fluminense travam nesta terça-feira o primeiro duelo das oitavas de final da Copa Libertadores. Os tricolores brasileiros se enfrentam no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR). O jogo decisivo será realizado na terça seguinte (20), às 19h, no Maracanã, no Rio.

O Grêmio é tricampeão, levantando a taça em 1983, 1995 e 2017. Já o Fluminense foi campeão apenas uma vez, justamente na última edição. Agora, tenta se juntar ao grupo de clubes que conquistaram a taça duas vezes seguidas: São Paulo, Santos, Palmeiras, Independiente-ARG, Boca Juniors-ARG, Estudiantes-ARG e Penãrol-URU.

Apesar de amargar a eliminação nos pênaltis na Copa do Brasil diante do Corinthians na semana passada, o Grêmio não perde há sete jogos na temporada e chega com confiança. No Brasileirão, mesmo ainda com dois jogos a menos, alcançou 24 pontos e saiu da zona de rebaixamento, agora em 13º.

Na fase de grupos, o Grêmio terminou em segundo lugar com dez pontos, avançando com o The Strongest-BOL no Grupo C. Foram três vitórias, um empate e duas derrotas.

O técnico Renato Gaúcho não contará com o atacante Diego Costa, com um desconforto na região do púbis. Com isso, o dinamarquês Braithwaite deve ser titular. Ele foi destaque em sua estreia, na vitória contra o Cuiabá, por 3 a 1, marcando dois gols no último sábado. Pavón também é opção.

Felipe Carballo, com dores musculares, não deve jogar. Dodi e Pepê disputam a vaga no meio-campo. Há dúvida também no esquema tático, com dois ou três zagueiros, com preferência para este último.

Renato comemorou o fato de ter Braithwaite como mais uma opção para o ataque. "É uma dor de cabeça pra mim, mas que eu gosto de ter. Melhor ter bastante opções. Temos partidas a cada três dias e é importante ter todo mundo pronto para jogar", explicou.

O Fluminense volta à disputar a Libertadores após eliminação na Copa do Brasil diante do Juventude e derrota no clássico para o Vasco, por 2 a 0, no Brasileirão. Mesmo assim, o time mostrou poder de reação com a chegada de Mano Menezes. Apesar de ainda figurar na zona de rebaixamento, em 18º, emplacou quatro vitórias seguidas que o fizeram chegar aos 20 pontos, apenas um a menos do que o Vitória, primeiro fora da degola. Além disso, tem um jogo a menos.

Com quatro vitórias e dois empates na fase de grupos, o Fluminense está invicto na competição. Foi líder do Grupo A com 14 pontos e se classificou com o Colo-Colo-CHI.

Mano Menezes segue com desfalques por lesões. Nonato, Marquinhos e Germán Cano já iniciaram a transição, mas devem seguir como baixas, assim como Marcelo e Kevin Serna, também machucados.

Nonato e Serna foram algumas novidades inscritas para as oitavas, assim como os zagueiros Thiago Silva e Ignácio e o volante Facundo Bernal. Ignácio, porém, precisa cumprir uma suspensão. O lateral-esquerdo Diogo Barbosa, que precisou ser substituído, também não viajou. Esquerdinha deve ser titular.

Apesar de polêmica na arbitragem, Mano vê pontos a melhorar no time. "Acho que produzimos pouco ofensivamente com a bola. A gente está encontrando alguns ajustes. Temos que ter mais chegada de área, não para cruzar, mas para dificultar a marcação dos dois centrais do adversário. Precisamos corrigir isso", avaliou.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO X FLUMINENSE

GRÊMIO - Marchesín; Rodrigo Ely, Jemerson e Kannemann; João Pedro, Villasanti, Dodi (Pepê), Cristaldo e Reinaldo; Braithwaite (Pavon) e Soteldo. Técnico: Renato Gaúcho.

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Esquerdinha; André, Martinelli e Paulo Henrique Ganso; John Arias,

Kauã Elias e John Kennedy. Técnico: Mano Menezes.

ÁRBITRO - Dario Herrera (ARG).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).