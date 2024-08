Atlético-MG deixa Brasileirão de lado e visita San Lorenzo pelas oitavas da Libertadores

Sem vencer há dois jogos no Brasileirão, vindo de um empate sem gols no clássico contra o Cruzeiro e classificado às quartas de final da Copa do Brasil, o Atlético-MG muda o foco e agora se prepara para o jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. Este é o principal objetivo do clube no ano. Fora de casa, no estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires, na Argentina, visita o San Lorenzo, nesta terça-feira, às 21h30.

O jogo de volta acontecerá na outra terça-feira, dia 20, também às 21h30, desta vez na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Pelo regulamento não há mais a vantagem do gol fora na Libertadores, então em caso de empate no placar agregado, a decisão da vaga nas quartas de final será decidida nos pênaltis.

Para chegar no mata-mata da Libertadores, o Atlético-MG terminou a primeira fase na liderança isolada do Grupo G, com 15 pontos. Em seis jogos foram cinco vitórias e uma derrota. Já o San Lorenzo fez oito pontos e avançou em segundo no Grupo F, chave que terminou com o Palmeiras na liderança.

O técnico Gabriel Milito contará com o retorno do atacante Alisson entre os relacionados para definir o time titular do Atlético-MG. O atleta se recuperou de lesão muscular e foi liberado pelo departamento médico. Apesar disso, o setor ofensivo tem problemas.

Vargas, com dores no joelho, e Hulk, com uma lesão na panturrilha, estão fora e sequer viajaram para a capital argentina. Já os reforços contratados nas últimas semanas podem estrear: Deyverson, Fausto Vera, Lyanco, Junior Alonso e Bernard.

"Libertadores é sempre uma competição diferente, que para mim traz boas lembranças. Na única que pude participar, conquistamos o título. Sei que jogar contra equipes argentinas é bem complicado, mas estou feliz e sabendo da responsabilidade e das dificuldades que vamos encontrar", avaliou Bernard.

Do outro lado, o San Lorenzo não está vivendo um momento bom nas últimas semanas. Afinal está nas últimas colocações do Campeonato Argentino, foi eliminado de forma precoce da Copa Argentina e teve que negociar seus jogadores que vinham sendo destaques para fazer caixa neste meio de ano. Um deles foi o lateral-direito Agustín Giay, negociado com o Palmeiras.

Apesar de ser um dos maiores ídolos do clube, onde como jogador foi campeão da Libertadores em 2014, o técnico Leandro Romagnoli colocou o cargo à disposição da diretoria antes do começo deste mata-mata, mas o pedido não foi aceito. De qualquer forma, ele vai mandar a base titular ao campo.

FICHA TÉCNICA

SAN LORENZO-ARG X ATLÉTICO-MG

SAN LORENZO - Facundo Altamirano; Nicolás Tripichio (Nahuel Arias), Jhohan Romaña, Gastón Campi e Elías Báez; Elián Irala, Eric Remedi, Iván Leguizamón, Nahuel Barrios e Matías Reali; Andrés Vombergar. Técnico: Leandro Romagnoli.

ATLÉTICO-MG - Everson; Saravia, Battaglia, Junior Alonso e Guilherme Arana; Otávio, Alan Franco, Bernard (Fausto Vera) e Gustavo Scarpa; Paulinho e Deyverson (Cadu). Técnico: Gabriel Milito.

ÁRBITRO - Gustavo Adrian Tejera Capo (URU).

HORÁRIO - 21h30.

LOCAL - Estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires (ARG).