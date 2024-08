Ponte Preta receberá R$ 2 milhões por transferência de Emerson Royal ao Milan

O lateral-direito Emerson Royal continua dando lucro para a Ponte Preta, apesar de ter deixado o clube de Campinas em 2018. Nesta semana, o Milan confirmou a contratação do jogador de 25 anos e o time paulista tem direito a uma fatia do valor da negociação, que totaliza R$ 2,1 milhões.

Emerson Royal, que estava no Tottenham, assinou com o clube italiano até 30 de junho de 2028, em uma negociação de 20 milhões de euros (cerca de R$ 120 milhões).

Por conta do mecanismo de solidariedade da Fifa, que destina parte do valor aos clubes formadores, a Ponte Preta terá direito a cerca de 1,75% deste total. Com isso, deve receber 350 mil euros (cerca de R$ 2,1 milhões).

O mecanismo da Fifa destina 5% do valor da transferência a todos os clubes em que o jogador passou entre os 12 e 23 anos. Emerson Royal defendeu a Ponte Preta entre 2015 e 2018. Cada ano corresponde 0,5% do valor total, mas em 2018 ele não ficou a temporada completa, transferindo-se para o Atlético-MG.

Ainda não se sabe quando a Ponte Preta receberá o dinheiro ou de que forma. Isso depende do acordo feito entre Milan e Tottenham na negociação. O repasse será feito pela própria Fifa.

Emerson chegou à Ponte Preta ainda na base, após passagem pelo São Paulo. Atuou no profissional do clube alvinegro em 2017 e 2018, somando 25 partidas. No Atlético-MG fez 23 partidas. Depois passou por Betis e Barcelona, chegando ao Tottenham em 2021.

Após empate por 1 a 1 com o Coritiba no domingo, a Ponte Preta chegou a 27 pontos, em 11º lugar da Série B do Campeonato Brasileiro. O time volta a campo na sexta-feira, às 19h, quando recebe o Goiás no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela 21ª rodada.