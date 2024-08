Carille aprova Rodrigo Ferreira na lateral do Santos e aguarda vinda de reforços

Um dos destaques da vitória do Santos sobre o Paysandu no último sábado, em jogo válido pela Série B do Campeonato Brasileiro, o lateral-direito Rodrigo Ferreira passou uma boa impressão para o técnico Fábio Carille durante o tempo em que esteve em campo. Alçado à condição de titular em função da contusão de JP Chermont, o jogador foi citado por sua fora ofensiva.

"Passada a pressão inicial, conseguimos encaixar o nosso jogo. Prova disso foi que o Rodrigo Ferreira fez duas finalizações e foi muito bem no apoio", comentou o treinador santista.

Além da chegada ao ataque, Rodrigo ainda foi decisivo nos cruzamentos. Foi dele a assistência que encontrou Guilherme na área no lance do primeiro gol no estádio do Mangueirão.

Satisfeito pelo desempenho, Rodrigo comentou sobre a sua atuação e também o entrosamento que teve com os titulares. "Muito grato por ter a oportunidade de ajudar numa vitória tão importante, num jogo tão difícil e tenho certeza de que vai dar confiança para a gente seguir a nossa caminhada no segundo turno", disse Rodrigo, após o treino desta terça-feira, no CT Rei Pelé.

Com JP Chermont ainda em recuperação de uma lesão no tornozelo, Rodrigo Ferreira pode voltar a ser titular na partida diante do Avaí, no sábado, na Vila Belmiro. O foco do atleta, no entanto, ajudar o Santos a se manter na liderança isolada da competição.

"o primeiro passo dessa sequência positiva que a gente busca foi dado fora de casa. Agora temos de confirmar o resultado na Vila Belmiro para poder desgarrar um pouco da parte debaixo da tabela", comentou.

Com 37 pontos, o Santos aparece no topo da tabela, mas sofre a perseguição do Novorizontino, segundo colocado (36). Carille vai aproveitar os treinos da semana para ajustar a equipe e definir a estratégia diante dos catarinenses.

O técnico Fábio Carille espera agora, nas próximas semanas, uma definição por parte da diretoria quanto à chegada de reforços para o restante da temporada. De olho no mercado, a diretoria busca nomes pontuais para tornar o plantel mais forte. As prioridades são a chegada de um centroavante de área, um atacante de lado, um goleiro e um volante.