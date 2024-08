São Paulo lança novo uniforme e torcida se revolta nas redes sociais: 'Coisa feia'

O São Paulo lançou um novo uniforme comemorativo na tarde desta terça-feira. Predominantemente vermelha, a camisa é ilustrada com manchas pretas e busca emular a fumaça dos sinalizadores utilizados pelos torcedores tricolores. A nova camisa é uma homenagem à torcida são-paulina. A recepção dos torcedores, no entanto, não foi das melhores.

No perfil oficial do clube no X, antigo Twitter, as críticas ao novo uniforme são extensas. "Que coisa feia", disse um usuário. "Impossível que olharam para isso e acharam bonito", afirmou outra torcedora. "Uma das camisas mais medonhas já feitas", complementou outro fã.

A versão de jogador da camisa já está disponível no site do São Paulo e custa R$ 429,99. A versão de torcedor custa R$ 299,99. Os uniformes são confeccionados pela marca esportiva New Balance. Além do padrão de cor chamativo, a peça também conta com estampa "Torcida Que Conduz" nas costas e escrita "Sentimento que jamais acabará!" na parte interna do escudo.

Mas, pela reação negativa, o uniforme pode ter de passar por uma modificação sob o risco de encalhar. "Vou correr pra garantir a minha, tomara que eu não consiga", brincou um são-paulino. "Meu Deus realmente lançaram essa coisa feia", protestou outro. "A intenção foi ótima, porém, que execução péssima, bom que nem gasto."

O São Paulo joga nesta quinta-feira com o Nacional, no Uruguai, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, mas não informou se já estreará o novo uniforme. Caso opte por usá-lo em casa, terá de esperar o jogo de volta contra os uruguaios, daqui uma semana, já que no domingo visita o Palmeiras pelo Brasileirão.