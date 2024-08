Grêmio vence Flu de virada com dois de Reinaldo e sai na frente nas oitavas da Libertadores

Com atuação decisiva do lateral-esquerdo Reinaldo, o Grêmio abriu importante vantagem nas oitavas de final da Libertadores nesta terça-feira, ao derrotar o Fluminense por 2 a 1, de virada, no estádio Couto Pereira, em Curitiba.

O time carioca abriu o marcador com Lima no início da etapa final. Foi quando o camisa 6 do Grêmio fez a diferença no confronto. Primeiro, ele converteu o pênalti e deixou tudo igual. Três minutos depois, em cobrança de falta da direita, o experiente jogador decretou a virada e a vitória.

A definição para as quartas de final do torneio sul-americano vai ser decidida na terça-feira que vem, quando acontece o duelo de volta, no Rio. O time gaúcho joga por um empate para se garantir à próxima fase. Já o Fluminense precisa de uma vitória por dois gols de vantagem. Triunfo tricolor por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis.

Os dois times voltam a campo no fim de semana, mas pelo Campeonato Brasileiro. No sábado, o Fluminense recebe o Corinthians em um confronto direto para tentar fugir da zona de rebaixamento. No mesmo dia, o Grêmio encara o Bahia no estádio Alfredo Jaconi.

Apesar de atuar como mandante, o Grêmio teve no contra-ataque a sua principal estratégia. Já o Fluminense, que apostou na posse de bola, acabou sendo pouco efetivo no momento de definir os lances.

Mesmo assim, foram os cariocas que estiveram mais perto de balançar a rede. Samuel Xavier jogou na área e Arias finalizou de primeira. Bem posicionado, o defensor Rodrigo Ely evitou gol certo, aos 23 minutos.

Somente no final do primeiro tempo o Grêmio conseguiu pressionar o adversário. Soteldo começou a explorar as jogadas individuais e deu trabalho à zaga carioca. Aos 38 minutos, aproveitando uma sobra na entrada da grande área, Dodi bateu firme e assustou o goleiro Fábio.

A volta do intervalo foi marcada por uma maior intensidade de jogo e um confronto bastante faltoso. Depois de perder Martinelli na etapa inicial, Mano Menezes foi obrigado a fazer mais duas mudanças forçadas: Keno, que entrou no transcorrer dos 45 minutos iniciais, e Alexander.

No entanto, foi o time carioca que estufou a rede logo em seguida. Ganso teve liberdade pelo lado direito e deu um passe na medida para Lima completar na pequena área e fazer 1 a 0 aos 12 minutos.

A desvantagem fez o Grêmio se lançar ao ataque e a partida ganhou nova dinâmica.

Tamanha pressão acabou dando resultado aos 25 minutos. Soteldo apoiou pela direita e fez o cruzamento. A bola bateu no braço de Esquerdinha dentro da área e o juiz assinalou pênalti. Reinaldo foi para a cobrança, acertou o ângulo, e empatou a partida aos 28.

Três minutos depois, a virada. Reinaldo cobrou falta da direita, a bola passou por todo mundo e morreu no outro canto. Fábio foi no lance, mas não conseguiu evitar o segundo gol dos gremistas aos 31 minutos.

A partir daí, o Fluminense foi para o tudo ou nada. Bem postado, o Grêmio ainda teve Rodrigo Ely expulso. Mesmo com um a menos, a equipe gaúcha se fechou na defesa e garantiu o triunfo de 2 a 1.

FICHA TÉCNICA:

GRÊMIO 2 X 1 FLUMINENSE

GRÊMIO - Marchesin; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Reinaldo. Dodi, Vilasanti e Cristaldo (Monsalve); Pavón (Gustavo Nunes), Braithwaite (Gustavo Martins) e Soteldo (Du Queiroz). Técnico: Renato Gaúcho.

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Esquerdinha; André, Martinelli (Keno) (Lima), Alexander (Bernal)e Ganso; Arias e Kauã Elias (John Kennedy). Técnico: Mano Menezes.

GOLS - Lima, aos 12 e Reinaldo, aos 28 e aos 31 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Marchesin e Braithwaite(Grêmio); Ganso, Thiago Santos e Esquerdinha(Fluminense).

CARTÃO VERMELHO - Rodrigo Ely (Grêmio)

ÁRBITRO - Dario Herrera (ARG).

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 18.727 presentes.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).