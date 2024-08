Fortaleza inicia mata-mata da Sul-Americana na Argentina contra algoz do Internacional

O Fortaleza inicia nesta quarta-feira sua trajetória no mata-mata da Copa Sul-Americana. Às 19h, estará no estádio Gigante de Arroyito, em Rosário, na Argentina, onde encara o mandante Rosario Central, algoz do Internacional. O jogo decisivo será realizado na quarta-feira que vem (21), às 19h, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

Vice-campeão em 2023, perdendo o título para a LDU, do Equador, o Fortaleza fez uma fase de grupos bem segura. Em seis jogos, teve quatro vitórias, um empate e uma derrota, somando 13 pontos na liderança do Grupo D, à frente do Boca Juniors, que ficou com 11 e precisou disputar os playoffs.

Mais de dois meses depois, o momento do Fortaleza é excelente. Nos últimos oito jogos do Brasileirão, venceu sete e empatou uma, assumindo a vice-liderança com 42 pontos, um a menos do que o Botafogo. Como tem um jogo a menos, porém, é o time com melhor aproveitamento, com 66,7% dos pontos conquistados.

Já o Rosario Central começou a temporada na Libertadores, mas ficou em terceiro do grupo que teve Atlético-MG e Peñarol-URU classificados. Assim, precisou disputar os playoffs da Sul-Americana, eliminando o Internacional com vitória por 1 a 0 na Argentina e empate por 1 a 1 no Brasil.

Outras duas partidas também movimentarão as oitavas de final nesta quarta-feira, ambas às 21h30. Atual campeã, a LDU recebe o Lanús-ARG em Quito, no Equador. A LDU é outro time que veio da Libertadores, eliminando o Always Ready-BOL nos playoffs. No outro jogo, o Palestino-CHI, que também disputou a Libertadores, eliminou o Cuiabá nos playoffs e agora duela com o Independiente Medellín-COL.

CONFIRA OS JOGOS DE QUARTA-FEIRA:

19h

Rosario Central-ARG x Fortaleza

21h30

LDU-EQU x Lanús-ARG

Palestino-CHI x Independiente Medellín-COL