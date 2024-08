Internacional faz jogo atrasado do Brasileirão em reencontro de Roger Machado com o Juventude

Internacional e Juventude fazem nesta quarta-feira, às 19h30, um dos jogos atrasados do Campeonato Brasileiro. Pertos na tabela, eles fazem duelo gaúcho no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), pela sexta rodada. A partida foi adiada por conta da tragédia do Rio Grande do Sul causada pelas enchentes.

A partida marcará o reencontro do técnico Roger Machado com o Juventude. Ele deixou o clube de Caxias do Sul (RS) com boa campanha, aceitando a oferta do Internacional, em que já fez cinco jogos e não venceu nenhum.

O Internacional não vence há 12 jogos na temporada, contando todas as competições. No Brasileirão, são oito partidas sem vencer, sendo cinco empates e três derrotas.

A última vitória aconteceu em 22 de junho, quando fez 1 a 0 em cima do rival Grêmio, fora de casa. Já a última vitória como mandante foi em 19 de junho, quando fez 1 a 0 no Corinthians no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).

No Beira-Rio, a última foi diante do Bahia, por 2 a 1, em 13 de abril. Desde que voltou ao estádio, em 7 de julho, disputou cinco partidas, com três empates e duas derrotas. No último domingo sofreu para empatar por 2 a 2 com o Athletico-PR, marcando o gol de empate somente nos acréscimos. Após o jogo, a direção demitiu Magrão, executivo de futebol.

Assim, aparece em 15º lugar com 22 pontos, um a mais do que o Corinthians, que abre a zona de rebaixamento, em 17º, com 21. O Inter ainda terá três jogos atrasados, contra Cruzeiro, Red Bull Bragantino e Flamengo.

O técnico Roger Machado deve ter o retorno do volante Fernando, que vem trabalhando com bola há uma semana. Ele disputa vaga com Rômulo. O zagueiro Igor Gomes, por outro lado, é dúvida por conta de um desconforto muscular. Bruno Gomes ou o próprio Rômulo são opções para o setor. O volante Bruno Henrique, suspenso, é outra baixa.

Roger Machado admitiu a pressão, mas disse estar focado no trabalho. "Quando os resultados não acontecem, tudo na semana é impactado e amplificado, gerando mais tensão. Entendemos a frustração do torcedor com o jejum de vitórias. O resultado não controlamos, mas prometemos seguir trabalhando firme", garantiu.

O Juventude chega em um momento um pouco melhor, pois, em casa, venceu o Botafogo por 3 a 2 e está há dois jogos invicto. Com 25 pontos, aparece no 12º lugar e ficará ainda com um jogo atrasado, contra o Cuiabá. Além disso, o time conseguiu avançar na Copa do Brasil, eliminando o Fluminense.

O técnico Jair Ventura, que chegou com a missão de substituir Roger Machado no Juventude, terá a volta de três titulares para montar o time: o goleiro Gabriel, o lateral-esquerdo Alan Ruschel e o atacante Lucas Barbosa, que estavam suspensos. Luis Mandaca também retorna, mas deve ficar no banco. Luís Oyama, desfalque por pertencer ao Botafogo, deve ser titular.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X JUVENTUDE

INTERNACIONAL - Rochet; Bruno Gomes (Rômulo), Rogel, Robert Renan e Bernabei; Fernando (Rômulo), Thiago Maia e Gabriel Carvalho; Wesley, Wanderson e Enner Valencia. Técnico: Roger Machado.

JUVENTUDE - Gabriel Vasconcellos; Ewerthon, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Luís Oyama, Jadson e Nenê; Lucas Barbosa, Erick Farias e Ronnie Carrillo. Técnico: Jair Ventura.

ÁRBITRO - Gustavo Ervino Bauermann (SC).

HORÁRIO - 19h30.

LOCAL - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).