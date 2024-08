Saudades da Olimpíada? Veja modalidades que têm competições até o fim do ano

Os Jogos Olímpicos de Paris-2024 terminaram e, com isso, já começou a saudade de assistir as mais diferentes modalidades. Nas redes sociais, internautas lamentam o fato das programações televisivas terem voltado ao normal, e não ter um evento esportivo passando durante o dia.

O Time Brasil, que deixou Paris com 20 medalhas (3 de ouro, 7 de prata e 10 de bronze) tem sido muito festejado, e o desejo de ver os atletas brasileiros se estende para além da Olimpíada.

A boa notícia é que algumas modalidades continuam com o calendário ativo até o fim do ano, mesmo após os Jogos de Paris-2024. Campeonatos de ginástica, surfe e futebol feminino são alguns eventos que podem "matar a saudade" do torcedor brasileiro.

Confira quais modalidades têm competições até o fim do ano:

GINÁSTICA ARTÍSTICA

Os ginastas brasileiros têm dois compromissos ainda neste ano, o primeiro pelo Campeonato Brasileiro, que acontece nos dias 15 a 22 de setembro, onde cada ginasta representa seu clube. O segundo, representando o Time Brasil, é o Sul-Americano, feminino e masculino, que vai ser disputado em Aracaju entre 14 e 20 de outubro.

GINÁSTICA RÍTMICA

Assim como na ginástica artística, a ginástica rítmica também tem uma competição nacional e outra internacional. A primeira é o Campeonato Brasileiro, entre os dias 25 e 29 de setembro. E a segunda é o Sul-Americano adulto, que será disputado no Chile, dos dias 4 a 10 de novembro.

SURFE

Depois de uma pausa para a Olimpíada de Paris-2024, o Circuito Mundial retorna para as fases finais. A nona etapa, disputada em Cloudbreak, em Fiji, vai acontecer entre os dias 20 e 29 de agosto e a WSL Finals, em Trestles, nos Estados Unidos, será disputada entre 6 a 14 de setembro.

CANOAGEM SLALOM

Ana Sátila, que caiu nas graças dos brasileiros por competir quase todos os dias em Paris, volta às águas em setembro para o Campeonato Brasileiro. Os eventos vão acontecer entre os dias 20 a 22 de setembro, em Tibagi, no Paraná. Pepê Gonçalves, que estava em Paris com Ana, também vai competir.

FUTEBOL FEMININO

Depois da conquista da prata na Olimpíada, o futebol feminino do Brasil tem mais uma importante competição. Trata-se da Copa do Mundo Sub-20, que vai ser disputada na Colômbia, de 31 de agosto a 22 de setembro. Medalhista olímpica em Paris, a atacante Priscila, do Internacional, está na lista das convocadas.

SKATE

O SLS, o circuito mundial de skate, vai ter mais quatro etapas depois dos Jogos de Paris, sendo a última no Brasil. A primeira será no dia 31, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Depois, nos 12 e 13 de outubro, na Austrália. Em seguida os skatistas viajam para Tóquio, no Japão, no dia 23 de novembro. A última etapa, chamada de Super Crown, acontece em 14 e 15 de dezembro em São Paulo.

JUDÔ

Os judocas voltam ao tatame depois da Olimpíada para o Grand Slam de Abu Dabi, entre os dias 18 e 20 de outubro. O judô foi uma das modalidades que mais trouxe medalha para o Brasil em Paris com 4 (o ouro de Bia Souza, a prata de Willian Lima, o bronze de Larissa Pimenta e o bronze por equipes).

TÊNIS DE MESA

Quem curtiu o tênis de mesa em Paris pode ficar feliz porque a partir de setembro o TMB Challenge Plus retorna com o calendário. Dos dias 6 a 9, as etapas serão disputadas no Rio de Janeiro e em Fortaleza. Em outubro, de 11 a 13, os jogos acontecem em Concórdia, Santa Catarina, e no Recife. Já em novembro, de 8 a 11, a etapa será disputada em Feira de Santana, Bahia, e de 15 a 17 será em Varginha (MG).