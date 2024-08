Mãe biológica de Simone Biles pede perdão após abandonar filha durante infância

Shanon Biles, mãe biológica da ginasta americana Simone Biles, tem um único desejo na vida: conseguir o perdão de sua filha. Aos 52 anos, a mulher se diz arrependida por abandonar a atleta quando ela ainda era uma criança. À época, Shanon tinha problemas com seu vício em drogas e álcool e perdeu a guarda de suas duas filhas - Simone e sua irmã, Adria.

"Foi difícil abrir mão das minhas filhas, mas eu fiz o que precisava ser feito. Eu não conseguia cuidar delas. Eu ainda estava usando drogas e (meu pai) não queria que eu entrasse e saísse da vida delas, enquanto eu não estivesse bem", afirmou a mulher ao site britânico Daily Mail.

Após serem abandonadas pela mãe, Simone e Adria viveram em um abrigo. Posteriormente, as irmãs foram adotadas pelos avós e cresceram sob o cuidado deles. A ginasta, no entanto, não mantém contato com Shanon.

"Eu gostaria de fazer as pazes com a Simone, estou apenas esperando por ela e Adria. Eu falo mais com Adria do que com Simone. Eu só pediria queria que ela me perdoasse", revelou a mãe de Biles. Apesar do desejo de se reunir com suas filhas, Shanon afirma entender que isso não é uma tarefa fácil.

De acordo com a mãe, ela está esperando que Simone lhe dê a oportunidade de pedir perdão. "Eu tenho o contato dela, mas não vou usá-lo. Quero que ela entre em contato comigo. Ela tem 27 anos agora, já está casada. Eu gostaria de ter feito parte disso, mas só tenho que esperar por ela. Não posso forçar ninguém."

Nesta nova fase, Shanon alega ter amadurecido muito com o episódio, afirma estar recuperada há alguns anos e se encontra em um período estável em sua vida. "Eu não sou mais a pessoa que eu costumava ser. Estou bem hoje, sou uma pessoa amorosa".