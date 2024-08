Visitante fácil de ser batido

O Vasco enfrentará a equipe do Criciúma fora de casa, domingo. Vivendo um grande momento em seus domínios, o Gigante da Colina precisa agora pontuar longe de São Januário.

Sob o comando de Rafael Paiva, o Vascão atuou em 10 oportunidades fora de casa. O aproveitamento, no entanto, é baixo, com apenas 20% dos pontos conquistados: foram duas vitórias e oito derrotas. Curiosamente, na última vez que esteve no Heriberto Hülse, venceu o Criciúma por 1 a 0, na Série B de 2022.

As vitórias do Vasco fora de casa foram apenas contra o Internacional, no Beira Rio, e depois diante do Atlético-GO.