Lateral é dúvida contra o Criciúma

Com dores no pé esquerdo, Lucas Piton é dúvida no Vasco para enfrentar o Criciúma, no domingo, às 16h, no Heriberto Hülse.

O lateral-esquerdo sofreu um pisão no duelo com o Atlético-GO, na semana passada, no duelo da Copa do Brasil, e chegou a ser desfalque no clássico contra o Fluminense, no último sábado. Agora, será avaliado diariamente para o próximo compromisso do Gigante da Colina.

Apesar de nenhuma lesão ter sido detectada, Piton ainda não treinou nesta semana, segundo o GE. Ele está tratando o incômodo, mas a tendência é de que faça atividades com o restante do grupo hoje, e, a depender das dores, seja liberado para continuar a programação com o elenco.