Cautela com Pablo Vegetti

O artilheiro Vegetti tem cumprido uma programação especial de treinos nesta semana. O atacante, um dos mais desgastados na sequência de jogos do Vascão, saiu do clássico contra o Fluminense com dores na coxa, no último sábado.

No clássico, o centroavante sentiu o músculo adutor da coxa direita durante o segundo tempo. Vegetti levou a mão à perna e mancou em alguns momentos, mas ainda assim pediu para ficar mais tempo em campo. Foi substituído aos 32 minutos.

O elenco teve folga no domingo e na segunda. Na terça e ontem, Vegetti fez apenas fisioterapia e fortalecimento muscular.