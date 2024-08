Real Madrid pode bater recorde inédito de títulos e partidas disputadas na temporada

O Real Madrid deu a largada oficial em sua temporada com o pé direito. Diante da Atalanta, o clube espanhol venceu por 2 a 0 e levou o troféu da Supercopa da Europa. Valverde abriu o placar e Mbappé, em sua estreia no time, fechou a conta em Varsóvia, na Polônia.

O título conquistado contra os italianos abre a contagem para uma sequência que pode se tornar inédita no futebol europeu. Pela primeira vez na história, um clube poderá disputar, na mesma temporada, sete títulos diferentes. E por mais que seja difícil, o Real Madrid tende a entrar como um dos favoritos em todas as competições, o que poderia lhe garantir sete conquistas em sequência.

Agora só faltam seis, já que faturou a Supercopa continental. Os outros títulos em jogo são o Campeonato Espanhol, Copa da Espanha, Supercopa da Espanha, Liga dos Campeões, Mundial de Clubes e a nova Copa Intercontinental da Fifa, criada neste ano.

Os títulos nacionais espanhóis já são conhecidos pelo público e serão definidos ao fim da temporada, que será em maio de 2025. O mesmo acontece com a Liga dos Campeões, que tem final prevista para 31 de maio do ano que vem. Resta saber se o clube chegará na decisão. Já a Supercopa da Espanha será a partir de oito de janeiro de 2025 e, no total, são dois jogos (semifinal e final).

Ao contrário dos últimos anos, esta temporada será composta por dois campeonatos de clubes a nível mundial. Como já havia sido definido pela Fifa, o novo Mundial de Clubes será disputado agora no meio do ano. Ou seja, a próxima edição será entre 15 de junho e 13 de julho de 2025.

Para que o ano de 2024 não ficasse sem a disputa do Mundial, como acontece tradicionalmente no final do ano, a Fifa criou uma Copa Intercontinental que acontecerá em dezembro deste ano. Participarão os seis vencedores dos torneios continentais, sendo que o Real Madrid só jogará a final, já que o time da Uefa garantia vaga direta para a decisão.

Somando todos essas possíveis conquistas, e a extensa participação do Madrid nos campeonatos, o clube pode bater o impressionante recorde de 72 partidas na mesma temporada caso chegue em todas as decisões dos torneios que envolvem mata-mata.

Por mais que para os padrões brasileiros essa quantidade de jogos não seja tão chamativa, é um número expressivo para equipes europeias. Nesta última temporada, os espanhóis jogaram 55 partidas. São quase 20 jogos a mais. Tanto o Mundial de Clubes quanto a Liga dos Campeões mudaram de formato de disputa a aumentaram a quantidade de confrontos a cada edição.