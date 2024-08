Fogão passa por cima do Porco

O Botafogo venceu o Palmeiras por 2 a 1, no Estádio Nilton Santos, na noite de ontem, pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores. Luiz Henrique e Igor Jesus anotaram os gols do Glorioso. Maurício marcou pelo lado do Alviverde. Com o resultado, o Fogão joga por um empate na volta para avançar às quartas da competição.

O próximo duelo será na quarta-feira (21), às 21h30, no Allianz Parque, em São Paulo.

A etapa inicial foi animada no Estádio Nilton Santos. Igor Jesus recebeu boa bola pela direita e levantou na medida para Luiz Henrique. O Pantera passou pelas costas da defesa alviverde e cabeceou para balançar as redes.

Após o gol, o Botafogo seguia com controle da partida, mas bastou um vacilo para Maurício deixar tudo igual no marcador.

A resposta alvinegra veio seis minutos depois. Igor Jesus finalizou cruzado e anotou o segundo do Fogão na partida.

Na etapa final, o Glorioso administrou bem o resultado e assegurou a vitória por 2 a 1.