São Paulo vai a Montevidéu para encaminhar classificação na Copa Libertadores

O São Paulo visita o Nacional, no Gran Parque Central, em Montevidéu, pela rodada de ida das oitavas de final Libertadores, nesta quinta-feira, às 19h (horário de Brasília). A favor, o time paulista tem uma invencibilidade diante dos uruguaios em confrontos pela principal competição do continente, com quatro jogos, duas vitórias e dois empates.

Além disso, a equipe de Luis Zubeldía tenta manter outra marca. Já são quatro jogos sem tomar gol. A última vez que a defesa foi vazada foi na derrota por 1 a 0 contra o Fortaleza, pelo Brasileirão. Para isso, o técnico terá todos os titulares à disposição em Montevidéu.

Entre quem não viajou, está Igor Vinícius, que ficou no Brasil para se recuperar de um desgaste muscular. Erick também fica fora, mas a boa notícia é que o jogador realizou exames e não teve constatada lesão. Galoppo é outro que não será opção.

Do lado do Nacional, o time já contará com reforços, como o atacante Nico López e o zagueiro Coates. O primeiro, porém, começará no banco e será opção para o técnico Martín Lasarte. Ele ainda trabalha para recuperar ritmo de jogo, depois de chegar do León, do México.

Coates, contudo, deve começar a partida e reeditar a dupla com Diego Polenta, que já figurou na linha defensiva da seleção uruguaia. Dois outros reforços, o atacante colombiano Herazo e o lateral-direito Rodríguez, também devem estar à disposição.

O elenco do Nacional conta, ainda, com Gonzalo Carneiro, atacante ex-São Paulo. Entretanto, o jogador não terá um reencontro com o antigo clube. Ele tinha oito gols na temporada, mas sofreu uma grave lesão no joelho direito, em julho, e está fora da temporada.

Outro desfalque que prejudica a equipe é Federico Santander, de 33 anos. Experiente e com passagens por Guaraní do Paraguai e Bologna, da Itália, o atleta sofreu uma ruptura do bíceps femoral esquerdo, quando atuou por 36 minutos no jogo contra o Peñarol, em partida que deu ao Nacional do título do Torneio Intermedio, no dia 4 de agosto. Este foi o último jogo do Nacional, que pôde descansar até a decisão pela Libertadores.

O São Paulo chegou às oitavas de final com a melhor campanha do Grupo B, com 13 pontos, assim como o Talleres, da Argentina. O Nacional foi o vice-líder do Grupo H, com dez, atrás do River Plate, com 16.

Foram duas vezes que o time paulista visitou os uruguaios pela Libertadores. Na primeira, em 1992, a equipe de Raí, Müller, Palhinha e companhia venceu com gol de Elivélton. Em casa, também foi vitória tricolor, por 2 a 0, e classificação para as quartas de final.

Depois, em 2008, o São Paulo novamente foi ao Uruguai, mas ficou no 0 a 0. No MorumBis, Adriano e Dagoberto fizeram 2 a 0 e garantiram a vaga nas quartas.

FICHA TÉCNICA

NACIONAL X SÃO PAULO

NACIONAL - Luis Mejía, Leandro Lozano, Sebastián Coates, Diego Polenta e Gabriel Báez; Lucas Sanabria, Christian Oliva e Maurício Pereira; Galeano, Bentancourt e Recoba. Técnico: Martín Lasarte.

SÃO PAULO - Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Lucas, Luciano e Ferreira; Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.

ÁRBITRO - Facundo Tello (ARG).

HORÁRIO - 19 horas (horário de Brasília).

LOCAL - Estádio Gran Parque Central, em Montevidéu, no Uruguai.