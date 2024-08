Operário-PR defende sequência em casa contra o Ituano, pior visitante da Série B

Com objetivos distintos, Operário-PR e Ituano travam um duelo interessante nesta quinta-feira, às 21h, no Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR). A partida marca o início da 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Vindo de derrota para o Avaí, por 1 a 0, fora de casa, o Operário permaneceu com 29 pontos, em oitavo lugar. Agora busca a reabilitação em casa, onde está há três jogos invicto, sendo duas vitórias. No total, tem cinco vitórias, três empates e só uma derrota. Além disso, ainda não desistiu do G-4, zona de acesso, ainda mais porque tem um jogo a menos, contra o Sport.

O Ituano está em situação delicada, na penúltima colocação com 16 pontos, à frente apenas do Guarani, com 14. Na última rodada, evitou perder a posição ao vencer a Chapecoense por 2 a 1, em casa. Desta forma ganhou fôlego, já que o primeiro fora da zona de rebaixamento é o Botafogo-SP, com 22.

Para continuar a reação, porém, desafia seu retrospecto fora de casa, onde tem um empate e oito derrotas, quatro delas seguidas, sendo o pior visitante da competição.

A 21ª rodada seguirá com três jogos na sexta-feira, incluindo dois confrontos diretos pelo G-4: Novorizontino x América-MG e Vila Nova x Sport. O líder Santos joga no sábado, em dia com quatro jogos, e outros dois fecham a rodada no domingo.